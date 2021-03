Massafra, uccide la moglie e la suocera: uomo in fuga (Di lunedì 15 marzo 2021) Massacro a dopo aver compiuto il duplice femminicidio poco fa. Un drammatico duplice femminicidio si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di Massafra, grosso centro della provincia di Taranto. Stando alle prime informazioni, un uomo di 61 anni ha ucciso la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Massacro a dopo aver compiuto il duplice femminicidio poco fa. Un drammatico duplice femminicidio si è consumato nel tardo pomeriggio di oggi in un appartamento di, grosso centro della provincia di Taranto. Stando alle prime informazioni, undi 61 anni ha ucciso la L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

RaiNews : #Massafra. Le vittime avevano 65 e 91 anni, scientifica sul posto - Today_it : Uccide la moglie e la suocera, dà l’allarme e poi fugge in auto - rep_bari : Massafra, uccide moglie e suocera: l'uomo è in fuga, i carabinieri sono sulle sue tracce [aggiornamento delle 20:08] - rep_bari : Massafra, uccide moglie e suocera con un coltello: l'uomo è in fuga, i carabinieri sono sulle sue tracce [aggiornam… - annmavi : RT @giornaleradiofm: Uccide moglie e suocera e fugge, ricercato nel Tarantino: (ANSA) - TARANTO, 15 MAR - Duplice omicidio questo pomeriggi… -