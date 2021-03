L’Isola dei Famosi 2021, cambia (quasi) tutto: conduce Ilary Blasi, ecco tutti i concorrenti e cosa succederà (Di lunedì 15 marzo 2021) A due anni dall’ultima stagione, dal 15 marzo su Canale 5 torna “L’Isola dei Famosi”. Rispetto al passato, cambia (quasi) tutto. C’è una nuova conduttrice: Ilary Blasi. C’è un nuovo inviato: Massimiliano Rosolino. Ci sono anche due nuovi opinionisti: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi (a cui si aggiungerà Elettra Lamborghini, attualmente positiva al Covid). Anche i concorrenti, manco a dirlo, sono tutti nuovi. Solo la location rimane la stessa: l’affascinante Honduras. Saranno in 16 a buttarsi dall’elicottero. Vivranno tutti nella stessa spiaggia, ma in due gruppi separati: da una parte i “Buri?os”, dall’altra i “Rafinados”. Burini contro Raffinati, insomma: due mondi distanti anni luce, che dovranno condividere privazioni e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) A due anni dall’ultima stagione, dal 15 marzo su Canale 5 torna “dei”. Rispetto al passato,. C’è una nuova conduttrice:. C’è un nuovo inviato: Massimiliano Rosolino. Ci sono anche due nuovi opinionisti: Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi (a cui si aggiungerà Elettra Lamborghini, attualmente positiva al Covid). Anche i, manco a dirlo, sononuovi. Solo la location rimane la stessa: l’affascinante Honduras. Saranno in 16 a buttarsi dall’elicottero. Vivrannonella stessa spiaggia, ma in due gruppi separati: da una parte i “Buri?os”, dall’altra i “Rafinados”. Burini contro Raffinati, insomma: due mondi distanti anni luce, che dovranno condividere privazioni e ...

