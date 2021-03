“Letta? Il Pd è una macchina rotta a cui si continua a cambiare autista, ma non il motore” (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Pd è una macchina rotta a cui si continua a cambiare autista, ma non il motore”. E’ tranchant Dario Corallo, 33 anni, esponente del Pd e già candidato alla segreteria nelle primarie che portarono all’elezione di Nicola Zingaretti a novembre del 2018. Non crede nella svolta con l’elezione a segretario di Enrico Letta, perché a suo dire l’assemblea Pd “non è più l’organo sovrano, è solamente una camera di compensazione per decisioni prese altrove”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. (segue dopo la foto) Letta nuovo segretario Pd, Corallo: il partito “è una macchina rotta cui si continua a cambiare autista ma non il motore” Sull’assemblea e ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 15 marzo 2021) “Il Pd è unaa cui si, ma non il”. E’ tranchant Dario Corallo, 33 anni, esponente del Pd e già candidato alla segreteria nelle primarie che portarono all’elezione di Nicola Zingaretti a novembre del 2018. Non crede nella svolta con l’elezione a segretario di Enrico, perché a suo dire l’assemblea Pd “non è più l’organo sovrano, è solamente una camera di compensazione per decisioni prese altrove”, dice ai microfoni di Radio Cusano Campus. (segue dopo la foto)nuovo segretario Pd, Corallo: il partito “è unacui sima non il” Sull’assemblea e ...

Advertising

fattoquotidiano : Pd, Letta: “Dobbiamo incontrare il M5s guidato da Conte, fondamentale una nuova coalizione di centrosinistra” - DSantanche : #Letta rilanciando lo #IusSoli in una situazione come questa di emergenza economica, sanitaria e sociale, riconferm… - pfmajorino : Infine. Il fatto che #Salvini abbia subito attaccato #Letta (su #iussoli) per me è una dimostrazione di quanto il n… - domenic43216047 : RT @giovannibernar3: L’uscita di Letta sullo “ius soli” mira a creare difficoltà al governo Draghi. Si introduce un tema che si sa ultra di… - giuseppelandi : RT @GiancarloDeRisi: Letta non ha capito che con tutto quello che sta succedendo in Italia tra Covid, lockdown e centinaia di morti al gior… -