Isola dei Famosi | prima della partenza Elisa Isoardi fa una rivelazione che tutti si aspettavano “Appena torno …”

Elisa Isoardi, prima della partenza Elisa Isoardi fa una rivelazione che tutti si aspettavano "Appena torno …" (Di lunedì 15 marzo 2021) Elisa Isoardi, dopo la chiusura della storica trasmissione La prova del cuoco che andava in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì su Rai 1 e che è orami stata sostituita da "E' sempre mezzogiorno" condotta da Antonella Clerici, è rimasta orfana di trasmissioni da condurre. Se sulle prime è stata anche abbastanza fredda nel commentare questo suo momento di fermo poi, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di rimettersi in gioco e ha così partecipato, come concorrente, a "Ballando con le stelle". Si era anche vociferato che sarebbe stata nella giuria de Il cantante mascherato ma così non è stato e il suo posto è stato preso da Caterina Balivo. Quando hanno cominciato a girare voci su attriti per questa decisone di Milly Carlucci, Elisa Isoardi e Caterina Balivo si sono scattate un selfie mentre ...

