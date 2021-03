In Veneto 202 persone in terapia intensiva Zaia | «Chiusure ci costringono ad altri sacrifici | per le aziende danni come in una guerra»

(Di lunedì 15 marzo 2021) Sono 841 i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 in, a fronte di 11.733 tamponi effettuati. L’incidenza dei casi è quindi del 7.17%. A comunicarlo è il governatore della Regione, Luca, nella consueta conferenza stampa quotidiana. «Sarà anche un numero un po’ sballato dalla domenica – dice– ma è innegabile che dallo 0,5% che avevamo un mese fa si sta crescendo». Dall’inizio dell’emergenza sono 355.155 i casi registrati in, mentre lericoverate in ospedale sono ad oggi 1.614. Di queste, 202 si trovano in(+6 da ieri), e 1.412 in area non critica (+35). Complessivamente, fa notare il presidente del, nella Regione sono al momento occupate 485 letti di...

...covid (+41 nelle ultime 24 ore)in terapia intensiva (una decina di giorni fa eravamo scesi a 88), vi sono poi 283 terapie intensive non - covid. In totale le terapie intensive occupate in......5523.492 651.790 80,3 Lombardia 1.028.550 1.298.210 79,2 Calabria 173.733 234.270 74,2 Liguria 179.542 244.980 73,3 Sardegna 137.003.030 67,8Luca Zaia torna in diretta alle 12.30 oggi, lunedì 15 marzo, per gli ultimi aggiornamento sull'emergenza coronavirus in Veneto. «L'incidenza dei positivi sui tamponi fatti è del 7,17%; sarà anche un n ...Nella prima giornata della zona rossa si registra un picco di presenze nelle terapie intensive del Veneto: 485 i ricoverati di oggi, di cui 202 (più sei nelle ultime 24 ore) dovuti al Covid-19. In are ...