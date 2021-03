Imu e Tari, stop al pagamento sugli immobili rigenerati (Di lunedì 15 marzo 2021) stop al pagamento dell’Imu, della Tasi e della Tari sugli immobili oggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre i Comuni potranno deliberare la riduzione di alcuni tributi e canoni. È quanto prevede il testo unificato di ddl sulla Rigenerazione urbana depositato in Commissione Ambiente del Senato, che definisce “i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e i correlati incentivi per gli interventi da realizzarsi prioriTariamente nelle aree già urbanizzate degradate da riqualificare, nei limiti della competenza legislativa concorrente Stato-regioni in materia di governo del territorio”. immobili rigenerati, cosa prevedere il testo di ddl L’articolo 17 prevede alcune riduzioni di oneri e alcuni incentivi fiscali. In particolare ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 marzo 2021)aldell’Imu, della Tasi e dellaoggetto di interventi di rigenerazione urbana, mentre i Comuni potranno deliberare la riduzione di alcuni tributi e canoni. È quanto prevede il testo unificato di ddl sulla Rigenerazione urbana depositato in Commissione Ambiente del Senato, che definisce “i princìpi fondamentali in materia di rigenerazione urbana e i correlati incentivi per gli interventi da realizzarsi prioriamente nelle aree già urbanizzate degradate da riqualificare, nei limiti della competenza legislativa concorrente Stato-regioni in materia di governo del territorio”., cosa prevedere il testo di ddl L’articolo 17 prevede alcune riduzioni di oneri e alcuni incentivi fiscali. In particolare ...

Advertising

Ciccillo_56 : @Marco_dreams Potremmo scrivere trattati su questi argomenti. Sicuramente non è italiano che ha chiesto, e la porta… - cominif : @Marxtrixx l'imu, la tari e la tasi sono già localmente differenziate. pure le addizionali irpef. poi se va bene a… - 59_massimo : @ustampavda @ErikLavevaz Sono più di sessant'anni che vado a Gressoney, casa di proprietà, amici da sempre della fa… - lavocedigenova : Rapallo: per Imu e Tari tariffe invariate per il 2021 - tilde04035238 : RT @e_didone: #tasse Qualcuno mi spiega come fanno Salvini e altri a chiedere di stracciare 56 milioni di cartelle esattoriali, ma chi ha p… -