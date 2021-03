Il Toro prende per le corna il Torino. Inter vola a +9 (Di lunedì 15 marzo 2021) L’Inter vince di nuovo. Il Toro Martinez prende per le corna il Torino e la squadra di Conte si gode un altro successo (1-2). Mentre il Milan perde ancora terreno sulla capolista, capitolando a San Siro contro un Napoli bello e ordinato (0-1). Ronaldo invece risponde alle critiche dopo la sciagurata prova contro il Porto, che è costata l’eliminazione alla Juventus: il portoghese fa tre gol e affonda il Cagliari (1-3). Nella lotta per un posto in Champions, Atalanta e Lazio battono le matricole Spezia (3-1) e Crotone (3-2), mentre la Roma perde clamorosamente a Parma (2-0). In coda, Fiorentina e Bologna, battendo rispettivamente Benevento (1-4) e Sampdoria (3-1), si levano momentaneamente dalla zona più calda della classifica, così come l’Udinese che pareggiando (1-1) a Marassi contro il Genoa di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) L’vince di nuovo. IlMartinezper leile la squadra di Conte si gode un altro successo (1-2). Mentre il Milan perde ancora terreno sulla capolista, capitolando a San Siro contro un Napoli bello e ordinato (0-1). Ronaldo invece risponde alle critiche dopo la sciagurata prova contro il Porto, che è costata l’eliminazione alla Juventus: il portoghese fa tre gol e affonda il Cagliari (1-3). Nella lotta per un posto in Champions, Atalanta e Lazio battono le matricole Spezia (3-1) e Crotone (3-2), mentre la Roma perde clamorosamente a Parma (2-0). In coda, Fiorentina e Bologna, battendo rispettivamente Benevento (1-4) e Sampdoria (3-1), si levano momentaneamente dalla zona più calda della classifica, così come l’Udinese che pareggiando (1-1) a Marassi contro il Genoa di ...

Ultime Notizie dalla rete : Toro prende L'Oroscopo e i papà dello Zodiaco: che rapporti hai con il tuo? Se tuo padre è Toro : le sue premure ti hanno sempre accompagnato, facendoti sentire un profondo ... Si prende cura di te. BILANCIA - Solitamente hai un rapporto abbastanza equilibrato con la figura ...

Oroscopo di oggi di Paolo Fox: lunedì 15 marzo 2021 ...i problemi maturati negli ultimi tempi ma la volontà puo' più di tutto! Oroscopo Paolo Fox Toro ... e in qualche modo chi sta attorno a te non dico che se ne approfitta ma comunque prende la 'palla al ...

Pari senza reti all'intervallo, Toro attento, e Lyanco prende il palo Torino Granata Ho guardato 20 minuti di toro inter Magari ho preso il pezzo sbagliato di partita, ma quanto gioca di medda l'Inter... addirittura il Toro sembrava essere una buona squadra, il che non è facile da far sembrare... quelli dell'inter tutti ...

L'oroscopo di domani 16 marzo e classifica: Luna in Toro, benissimo Gemelli (1ª metà) Toro: 'top del giorno ... sarà giunto senz'altro il tempo di prendere decisioni importanti: fatevi avanti nel realizzate tutti i vostri desideri perché domani potrebbe essere tardi!

