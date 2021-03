Grifo e il suo gol più bello | l' azzurro al fianco del piccolo milazzese Luca per la raccolta di due milioni

(Di lunedì 15 marzo 2021) La storia dell'abbiamo raccontata tante volte. Ma oggi c' un motivo in pi , un motivo di speranza. C' una storia di amicizia, quella tra Vincenzo, attualedi Mancini, e ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Grifo suo

La Gazzetta dello Sport

La storia del piccolo Luca l'abbiamo raccontata tante volte. Ma oggi c' un motivo in pi , un motivo di speranza. C' una storia di amicizia, quella tra Vincenzo, attuale azzurro di Mancini, e Nino Abate, il proprietario di un ristorante di M nchengladbach, dove l'attuale giocatore del Friburgo ha giocato 4 anni fa con la maglia del Borussia. Vincenzo e ...Ilcompagno ha subito provato a raggiungerla, cercando di calarsi nel precipizio. La giovane ... i tecnici del Soccorso Alpino della Liguria, l'elisoccorsopartito da Villanova d'Albenga e i ...L’ala azzurra ha innescato una raccolta fondi virale per aiutare il bimbo di 6 anni affetto da atrofia muscolare spinale. Coinvolti anche altri calciatori ...Dopo la sconfitta del Padova contro il Matelica in concomitanza con la vittoria del Grifo e degli altoatesini, comincia una settimana che può dire tanto sulla corsa per il primato Ventun marzo, stadio ...