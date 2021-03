Gli auguri di Renzi a Letta: «Scelta equilibrata. Per me è una buona notizia» (Di lunedì 15 marzo 2021) Da «stai sereno» a «buon lavoro». Sono passati circa sette anni da quando Matteo Renzi ha spodestato Enrico Letta dal ruolo di primo ministro, ma i due sembrano aver raggiunto una tregua. Almeno a parole. Nel suo discorso all’assemblea del Partito democratico, prima di essere votato, Letta ha dichiarato di essere aperto a interloquire anche con il leader di Italia Viva per creare un’alleanza di partiti riformisti nel centro-sinistra. La replica di Renzi è arrivata nella sua ultima newsletter. «Per il presente il Pd scegliendo Letta ha fatto una Scelta equilibrata ed a lui vanno i miei auguri di buon lavoro. Con buona pace di chi vive di livori, il fatto che Letta sia tornato nella politica italiana in questo ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 marzo 2021) Da «stai sereno» a «buon lavoro». Sono passati circa sette anni da quando Matteoha spodestato Enricodal ruolo di primo ministro, ma i due sembrano aver raggiunto una tregua. Almeno a parole. Nel suo discorso all’assemblea del Partito democratico, prima di essere votato,ha dichiarato di essere aperto a interloquire anche con il leader di Italia Viva per creare un’alleanza di partiti riformisti nel centro-sinistra. La replica diè arrivata nella sua ultima newsletter. «Per il presente il Pd scegliendoha fatto unaed a lui vanno i mieidi buon lavoro. Conpace di chi vive di livori, il fatto chesia tornato nella politica italiana in questo ...

Advertising

ManlioDS : Negli ultimi 3 anni ho avuto modo di lavorare con @EnricoLetta per il rilancio della proiezione italiana nell’… - AMorelliMilano : Tanti auguri di buon lavoro ad Enrico #Letta, nuovo segretario del Pd. Pensiamo a lavorare per gli italiani!… - Inter : ?? | COMPLEANNO Oggi compie gli anni uno dei fotogr… attaccanti più forti di sempre! Tanti auguri @SamuelEtoo ???? - Addicted_ToZayn : RT @effesronfleek: ma Maurizio Costanzo che chiama Tommaso e gli fa gli auguri ma io sto male - riccardosanna14 : RT @Cherye60263984: In tanti ci fate i complimenti e gli auguri per la #zonabianca , poi i ci sono i co@@@@ni che non perdono occasione per… -