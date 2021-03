Fuochi d’artificio per il commissario de Santis | l’ultimo poliziesco di Maria Rosaria Pugliese

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 marzo 2021) di Fiorella Franchini Nuova indagine per ildealla vigilia delle ferie estive. Nell’immaginario collettivo un vero poliziotto non è mai fuori servizio e il dovere viene prima di tutto. Così, rinunciando al ritorno, almeno una volta l’anno, alle atmosfere meridionali delle sue origini, deinizia il viaggio investigativo in una Milano torrida e deserta. “” – Fratelli Frilli Editore, èthriller diche racconta il duplice omicidio di due anziane signore: Beatrice uccisa nella propria elegante abitazione e Gloria all’interno di Villa Salus, una residenza di lusso per la terza età, amiche nella vita e accumunate dalla stessa morte. Entrambe, a pochi giorni di ...