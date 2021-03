Eriksen: 'Non ho mai pensato di scappare dall'Inter' (Di lunedì 15 marzo 2021) La scintilla è scoccata con quella punizione nel derby. Lo racconta Christian Eriksen all'emittente danese Sport TV2, facendo il punto su un periodo folle in cui è passato dai margini alla centralità ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) La scintilla è scoccata con quella punizione nel derby. Lo racconta Christianall'emittente danese Sport TV2, facendo il punto su un periodo folle in cui è passato dai margini alla centralità ...

Advertising

FBiasin : #Eriksen a Tv2, in Danimarca: 'Non volevo scappare dall'#Inter, volevo lottare per il mio posto. È stupendo giocare… - FBiasin : Con #Eriksen in campo gioca meglio #Brozovic (ha meno 'responsabilità'), gioca meglio #Perisic (migliora i suoi tem… - FcInterNewsit : Eriksen: 'Giocare nell'Inter è bellissimo, ora anche di più. Momenti difficili, ma non volevo scappare' - givemelove_24 : Ma quanto è bello sapere che Eriksen sta bene all'Inter? Ne ho dette di tutti i colori ad Andonio, ma finalmente no… - zazoomblog : Eriksen: Non ho mai pensato di scappare dallInter - #Eriksen: #pensato #scappare #dallInter -