Diamo vita utile al Mes, finanzi EuroVax e Barda (Di lunedì 15 marzo 2021) Innovazione ed attuazione nella Ue L’euro-innovazione, che la presidente von der Leyen ha impostato prima della pandemia e che ha potenziato e ampliato nella pandemia, è storica. Next Generation Eu e il Programma europeo di Ripresa e Resilienza con Eurobond erano impensabili fino alla primavera del 2020. Adesso però si palesa una Euro-debolezza in alcuni settori (vaccini) e una Euro-lentezza nei processi che dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza passeranno alla validazione, pur necessaria, della Commissione e Consiglio Europeo. Ed infine all’esecuzione. Le differenze tra Usa e Ue Ciò significa che l’Eurozona ritornerà al Pil pre-crisi nel secondo trimestre del 2022, con gli Usa che a quel tempo saranno sopra di almeno il 5% del Pil. Il divario si spiega con tre fattori. Il primo sono i vaccini, di cui gli Usa sono produttori dominanti. Il secondo è la dimensione degli stimoli ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) Innovazione ed attuazione nella Ue L’euro-innovazione, che la presidente von der Leyen ha impostato prima della pandemia e che ha potenziato e ampliato nella pandemia, è storica. Next Generation Eu e il Programma europeo di Ripresa e Resilienza con Eurobond erano impensabili fino alla primavera del 2020. Adesso però si palesa una Euro-debolezza in alcuni settori (vaccini) e una Euro-lentezza nei processi che dai Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza passeranno alla validazione, pur necessaria, della Commissione e Consiglio Europeo. Ed infine all’esecuzione. Le differenze tra Usa e Ue Ciò significa che l’Eurozona ritornerà al Pil pre-crisi nel secondo trimestre del 2022, con gli Usa che a quel tempo saranno sopra di almeno il 5% del Pil. Il divario si spiega con tre fattori. Il primo sono i vaccini, di cui gli Usa sono produttori dominanti. Il secondo è la dimensione degli stimoli ...

