Dall’ingresso in politica con i Radicali a +Europa | tutto su Emma Bonino

(Di lunedì 15 marzo 2021), leader didal 2017, è una delle figure politiche più importanti delsmo liberale italiano, nota per le sue battaglie per i diritti civili e sopratper i diritti delle donne. Entrata ingià nei suoi vent’anni,ha dedicato tutta la sua vita a lotte politiche e civili.biografia e ingresso inNata a Bra (Cuneo) il 9 marzo 1948,ha da poco compiuto 73 anni. Nata da un’umile famiglia di campagna,si è diplomata al Liceo Classico, per poi trasferirsi a Milano per gli studi universitari. Nel 1972 si è laureata presso la Bocconi in Lingue e Letterature Moderne. ...