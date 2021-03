Cosmetici green | le vendite decollano

(Di lunedì 15 marzo 2021) Il settore deiè in continua espansione e lo dimostrano anche i dati relativi alle. Il fatturato è salito negli ultimi tempi a 1,6 miliardi di euro, andando così ad occupare una fetta del 15% di tutto l’intero ambito della cosmesi. Benedetto Lavino, vicepresidente di Cosmetica Italia, all’AdnKronos ha dichiarato che in

Advertising

giornaleradiofm : Cresce il trend dei cosmetici green, fatturato a quota 1,6 mld: (Adnkronos) - Cresce la domanda di cosmetici green… - AndreaCortiAC : Cosmetici green: trasparenza, naturalità e sostenibilità guidano gli acquisti - UnicaRadio : Cresce la domanda di cosmetici green LEGGI LA NOTIZIA - elisadalbosco : Cresce il trend dei cosmetici green, fatturato a quota 1,6 mld - lifestyleblogit : Cosmetici green: trasparenza, naturalità e sostenibilità guidano gli acquisti - -

Ultime Notizie dalla rete : Cosmetici green

Cosenzachannel.it

Questo avviene più nel mercato francese che in quello tedesco dove la conoscenza deisembra essere maggiore. I consumatori francesi sarebbero quindi più esposti al rischio di ...Questo avviene più nel mercato francese che in quello tedesco dove la conoscenza deisembra essere maggiore. I consumatori francesi sarebbero quindi più esposti al rischio di ...Le fibre vegetali scartate nella lavorazione di cereali e agrumi possono rientrare nel ciclo produttivo per confezionare prodotti più salutari. E la ...(Adnkronos) - Ricerca di ingredienti naturali e biologici al 100%, sostenibilità e trasparenza per contrastare il greenwashing. Questi gli elementi chiave che emergono da uno studio commissionato da N ...