Corsport: Il Milan ha scoperto di avere l’acido lattico anche nella testa (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Milan si è perso ed ha lasciato che il Napoli le togliesse il sogno dello scudetto consegnandolo nelle mani dell’Inter. La squadra di Gattuso ha dominato in pieno per tutto il primo tempo, scrive il Corriere dello Sport, con una personalità spesso sconosciuta e si è messo a palleggiare in faccia al Milan, riempendola di Zialinski e di Fabian Ruiz, di Demme e di due esterni, Di Lorenzo e Hysaj, capaci di far mal È chiaro che il Milan ha scontato la stanchezza della gara contro il Manchester in Europa, ma, ieri ha San Siro, la squadra di Pioli ha scoperto di avere l’acido lattico anche nella testa, svuotata di idee e depotenziata dalla prolissità di Kessie In questa serata densa, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilsi è perso ed ha lasciato che il Napoli le togliesse il sogno dello scudetto consegnandolo nelle mani dell’Inter. La squadra di Gattuso ha dominato in pieno per tutto il primo tempo, scrive il Corriere dello Sport, con una personalità spesso sconosciuta e si è messo a palleggiare in faccia al, riempendola di Zialinski e di Fabian Ruiz, di Demme e di due esterni, Di Lorenzo e Hysaj, capaci di far mal È chiaro che ilha scontato la stzza della gara contro il Mster in Europa, ma, ieri ha San Siro, la squadra di Pioli hadi, svuotata di idee e depotenziata dalla prolissità di Kessie In questa serata densa, ...

Advertising

HCE__ : RT @napolista: Corsport: Il #Milan ha scoperto di avere l’acido lattico anche nella testa Il #Napoli si è messo a palleggiare in faccia al… - napolista : Corsport: Il #Milan ha scoperto di avere l’acido lattico anche nella testa Il #Napoli si è messo a palleggiare in… - napolista : #DeLaurentiis prima della partita: «Tranquilli ce la farete. Siete forti, credeteci» Come riporta il Corsport,il p… - PianetaMilan : .@CorSport - La prima pagina di oggi, #15marzo 2021 - #calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM #MilanNapoli @acmilan… - CorSport : #Pioli su #Bakayoko-#Hernandez: 'Era più rigore che no' -