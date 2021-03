Can Yaman e Diletta Leotta sposi: “Scelta la data delle nozze” (Di lunedì 15 marzo 2021) Presto Diletta Leotta e Can Yaman saranno moglie e marito, novelli sposi quando: “Scelta la data delle nozze”. Altro che farsa: l’attore turco Can Yaman e l’inviata a bordo campo di DAZN, Diletta Leotta, sembrano proprio fare sul serio. Mentre infatti da più parti si parla di un rapporto totalmente fittizio tra i due, addirittura L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Prestoe Cansaranno moglie e marito, novelliquando: “la”. Altro che farsa: l’attore turco Cane l’inviata a bordo campo di DAZN,, sembrano proprio fare sul serio. Mentre infatti da più parti si parla di un rapporto totalmente fittizio tra i due, addirittura L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

repubblica : 'Che Dio ci aiuti 7', confermata la nuova stagione. Can Yaman potrebbe tornare - RollingStoneita : Come? Lo vedrete... #CanYaman #9marzo - team_world : #CanYaman questa sera guest star del finale di stagione della serie #CheDioCiAiuti6. Al link tutti i dettagli ?? - MariaTe45659027 : RT @LeYamanine: ??100kg di bontà, cuore e umanità oltre all infinita bellezza #CanYaman ?????? #sandokantheseries @LuxVide @guldemcan @ItalyCa… - Donatacatani : @LeYamanine @tudorsofficial @tameryilmaz1 @guldemcan @ItalyCan @canyaman_fans @DulcePires4 @MerveEKCD… -