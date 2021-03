Bimba di 7 anni muore in ospedale dopo due diagnosi errate: i genitori cercano risposte (Di lunedì 15 marzo 2021) Una Bimba di 7 anni è morta in Galles a causa di un grumo di sangue nei polmoni: i genitori in lutto cercano spiegazioni. Ad inizio anno la piccola Isabellaan Batticombe, Bimba di 7 anni residente a Cardiff, ha accusato dei problemi respiratori. I genitori, terrorizzati, l’hanno portata dal medico, il quale ha diagnosticato dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 marzo 2021) Unadi 7è morta in Galles a causa di un grumo di sangue nei polmoni: iin luttospiegazioni. Ad inizio anno la piccola Isabellaan Batticombe,di 7residente a Cardiff, ha accusato dei problemi respiratori. I, terrorizzati, l’hanno portata dal medico, il quale ha diagnosticato dei L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Agenzia_Ansa : Gli uomini del Soccorso Alpino hanno tratto in salvo questo pomeriggio una bambina di 4 anni che era caduta dentro… - RaiNews : Il 15 marzo 2011 scoppiava la guerra in #Siria, una catastrofe umanitaria #Syria10 - andreazenatti93 : RT @Paola_Glmnn: Ivrea, bimba di 12 anni morta impiccata in bagno: l'ipotesi di un'altra folle sfida su TikTok - alone73x1 : RT @Paola_Glmnn: Ivrea, bimba di 12 anni morta impiccata in bagno: l'ipotesi di un'altra folle sfida su TikTok - FabrizioMaretti : @provaperderti Concordo...pensa che in famiglia adoriamo talmente tanto leggere che la mia bimba di 10 anni sta scrivendo un libro... -