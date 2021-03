Auto elettriche, Volkswagen: “Sei nuove fabbriche di batterie in Europa entro il 2030” (Di lunedì 15 marzo 2021) Il gruppo Volkswagen costruirà sei fabbriche di batterie in Europa, con una capacità complessiva di 240 Gwh all’anno, in grado di supportare l’offensiva di veicoli a elettroni da tempo intrapresa dalla casa tedesca. Gli impianti saranno operativi entro la fine di questa decade, come ha spiegato il responsabile tecnico di Volkswagen Thomas Schmall. Chiarendo anche che, se necessario, parteciperanno anche dei partner alla realizzazione delle fabbriche. La prima di queste, realizzata in collaborazione con la startup Northvolt, nascerà a Skelleftea (Svezia) nel 2023, raggiungerà i 40 Gigawattora di capacità e produrrà accumulatori per marchi premium. Sarà poi la volta dell’impianto di Salzgitter (Germania) nel 2025. Anche in questo caso la capacità sarà di 40 Gwh, ma le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Il gruppocostruirà seidiin, con una capacità complessiva di 240 Gwh all’anno, in grado di supportare l’offensiva di veicoli a elettroni da tempo intrapresa dalla casa tedesca. Gli impianti saranno operativila fine di questa decade, come ha spiegato il responsabile tecnico diThomas Schmall. Chiarendo anche che, se necessario, parteciperanno anche dei partner alla realizzazione delle. La prima di queste, realizzata in collaborazione con la startup Northvolt, nascerà a Skelleftea (Svezia) nel 2023, raggiungerà i 40 Gigawattora di capacità e produrrà accumulatori per marchi premium. Sarà poi la volta dell’impianto di Salzgitter (Germania) nel 2025. Anche in questo caso la capacità sarà di 40 Gwh, ma le ...

Advertising

zazoomblog : Auto elettriche Volkswagen: “Sei nuove fabbriche di batterie in Europa entro il 2030” - #elettriche #Volkswagen:… - fattiamotore : Auto elettriche, Volkswagen: “Sei nuove fabbriche di batterie in Europa entro il 2030” - fisco24_info : Volkswagen Power day: 6 gigafattory entro il 2030. L’auto elettrica diventerà più economica: Entro il 2030 Volkswag… - MarcoScafati1 : Auto elettriche, #Volkswagen: “Sei nuove fabbriche di batterie in Europa entro il 2030” - sicurmoto : RT @sicurauto: Auto ibrida economica: i 10 modelli più convenienti del 2021 -