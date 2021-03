Atp Acapulco | Dzumhur perde la testa | minaccia di morte l’arbitro e viene squalificato VIDEO

(Di lunedì 15 marzo 2021) Follia di Damiral torneo Atp. Il tennista bosniaco, nel corso del match valido per l’ultimo turno delle qualificazioni contro Van De Zandschulp, dopo una chiamata dubbia del giudice di linea è andato in escandescenze e se l’è presa con. Il giudice di sedia gli ha dato un warning e poi un quindici di penalità, maha completamente perso lae l’hato di, dicendo “I’m gonna kill you”. Inevitabile la squalifica, in alto ildi quanto accaduto. SportFace.

Follia di Damir Dzumhur che ha minacciato di morte il giudice di sedia per una chiamata sul 5-5 nel primo set del match di secondo turno delle qualificazioni contro l'olandese Botic Van De Zandschulp.