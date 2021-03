Atalanta, i convocati di Gasperini per il Real. Out Sutalo e Hateboer (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha diramato i ventuno convocati per la sfida fra Real Madrid e Atalanta di domani. Assenti Hateboer e Sutalo per infortunio, mentre Kovalenko è fuori dalla lista Champions. Questa la lista completa: Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Romero, Ghislandi.Centrocampisti: Miranchuk, Pasalic, Pessina, De Roon, Malinovskyi.Attaccanti: Zapata, Muriel, Lammers, Ilicic. Foto: Twitter Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 15 marzo 2021) Gian Pieroha diramato i ventunoper la sfida fraMadrid edi domani. Assentiper infortunio, mentre Kovalenko è fuori dalla lista Champions. Questa la lista completa: Portieri: Gollini, Rossi, Sportiello.Difensori: Toloi, Maehle, Palomino, Gosens, Caldara, Djimsiti, Ruggeri, Romero, Ghislandi.Centrocampisti: Miranchuk, Pasalic, Pessina, De Roon, Malinovskyi.Attaccanti: Zapata, Muriel, Lammers, Ilicic. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

