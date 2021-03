AstraZeneca, stop immediato alla somministrazione in Bergamasca: gli sms per la disdetta (Di lunedì 15 marzo 2021) Sulla vicenda dei vaccini AstraZeneca, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha detto che “in ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, la somministrazione del vaccino anti-covid AstraZeneca su tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti”. Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest hanno immediatamente e prontamente dato corso alla sospensione delle somministrazioni del vaccino AstraZeneca. Sono stati informati dell’immediata sospensione anche tutti i punti vaccinali che avevano in corso e ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 15 marzo 2021) Sulla vicenda dei vaccini, la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti ha detto che “in ottemperanza alle indicazioni dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha dato disposizione al direttore generale dell’assessorato regionale al Welfare di sospendere, con assoluta tempestività, ladel vaccino anti-covidsu tutto il territorio regionale in attesa di ulteriori determinazioni da parte degli organi competenti”. Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII, ASST Bergamo Est e ASST Bergamo Ovest hanno immediatamente e prontamente dato corsosospensione delle somministrazioni del vaccino. Sono stati informati dell’immediata sospensione anche tutti i punti vaccinali che avevano in corso e ...

