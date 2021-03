AstraZeneca, sequestri in tutta Italia del lotto dopo la morte di un insegnante in Piemonte La Germania sospende la somministrazione del vaccino (Di lunedì 15 marzo 2021) dopo il decesso di un docente in Piemonte i carabinieri del Nas procedono in tutta Italia al sequestro del lotto del vaccino AstraZeneca di cui faceva parte la dose somministrata all’insegnante. Le autorità tedesche hanno deciso di sospendere la somministrazione di AstraZeneca in Germania. L'articolo AstraZeneca, sequestri in tutta Italia del lotto dopo la morte di un insegnante in Piemonte <small class="subtitle">La Germania sospende la ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 15 marzo 2021)il decesso di un docente ini carabinieri del Nas procedono inal sequestro deldeldi cui faceva parte la dose somministrata all’. Le autorità tedesche hanno deciso dire ladiin. L'articoloindelladi unin Lala ...

