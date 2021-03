Ascolti tv | chiude in bellezza “Le Indagini di Lolita Lobosco”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 marzo 2021) Ultima puntata per la fiction di Rai Unocon ottimila fiction, in onda su Rai Uno, la domenica sera “Ledi”. La serie con Luisa Ranieri conquista 7.090.000 spettatori pari al 28.8% di share e vince glidella domenica sera. Su Canale 5 ancora una volta alle spalle “Live – Non è la D’Urso” che ha raccolto 2.004.000 spettatori con uno share dell’11.8% (presentazione a 2.304.000 e l’8.4%). Su Rai 3, conferma il proprio trend positivi “Che Tempo Che Fa”, che dalle 20:35 alle 22:02, ha ottenuto 3.121.000 spettatori con l’11.3%. Su Italia1 La maledizione della prima luna ha intrattenuto 1.297.000 spettatori (5.6%). Su La7, “Non è l’Arena” l’altro talk della domenica sera ottiene 1.167.000 spettatori con il 5.8%. Leggi anche: Domenica In: Greta ...