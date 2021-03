Ambulanza investe coppia di ultraottantenni in ospedale e "sparisce" dopo i soccorsi (Di lunedì 15 marzo 2021) Marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati travolti, investiti da un’Ambulanza, mentre attraversavano le strisce pedonali all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia. I lettighieri, dopo averli... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 15 marzo 2021) Marito e moglie, di 81 e 83 anni, sono stati travolti, investiti da un’, mentre attraversavano le strisce pedonali all’interno del Policlinico San Matteo di Pavia. I lettighieri,averli...

