Ai Grammy dei record trionfano le donne: Billie Eilish e Taylor Swift migliori album, Beyonce scrive la storia – Il video

In un'edizione inevitabilmente interdetta dall'emergenza Covid, la storia si fa lo stesso. Alla 63esima edizione dei Grammy Awards, Beyoncé entra nell'olimpo della musica, diventando l'artista più premiata nella storia del concorso. «Ringrazio tutte le regine e i re neri che mi ispirano in tempi così difficili», ha detto l'artista. Con 28 grammofoni vinti, infatti, Queen B. supera la collega Alison Krauss grazie all'incetta di premi: Miglior video musicale con Brown Skin Girl; Miglior performance rap; Migliore canzone rap con Savage, cantata insieme a Megan Thee Stallion; e Miglior performance R&B con Black Parade. Piccola ma grande nota la vittoria anche per la figlia di Beyoncé e Jay-Z, Ivy Carter, che a nove anni si aggiudica il premio per Brown Skin Girl, dove ha collaborato con la mamma, diventando la più ...

