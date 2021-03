8 startup fintech combattono la “discriminazione dell’Iban” in Europa (Di lunedì 15 marzo 2021) L’area Sepa consente transazioni su Iban in tutta l’Unione europea e anche oltre Foto di TheAndrasBarta da PixabayUn pool di compagnie fintech transnazionali si sono unite contro quella che definiscono la “discriminazione degli Iban” all’interno dell’Unione europea. È quanto emerge dall’iniziativa Accept my Iban, lanciata da Wise, compagnia dedicata proprio al settore dei pagamenti internazionali, sostenuta anche da altre realtà della finanza tecnologica come Raisin, N26, Revolut, Sumup, Starling Bank, Klarna e Fire. Chiunque abbia problemi di accettazione del proprio Iban in un paese straniero nell’ambito dell’area Sepa, sia per ricevere un pagamento che per effettuarlo, potrà segnalare l’episodio sul portale. “Tutti i casi saranno resi anonimi e comunicati alle autorità, alla Commissione europea e condivisi con le aziende che supportano la ... Leggi su wired (Di lunedì 15 marzo 2021) L’area Sepa consente transazioni su Iban in tutta l’Unione europea e anche oltre Foto di TheAndrasBarta da PixabayUn pool di compagnietransnazionali si sono unite contro quella che definiscono la “degli Iban” all’interno dell’Unione europea. È quanto emerge dall’iniziativa Accept my Iban, lanciata da Wise, compagnia dedicata proprio al settore dei pagamenti internazionali, sostenuta anche da altre realtà della finanza tecnologica come Raisin, N26, Revolut, Sumup, Starling Bank, Klarna e Fire. Chiunque abbia problemi di accettazione del proprio Iban in un paese straniero nell’ambito dell’area Sepa, sia per ricevere un pagamento che per effettuarlo, potrà segnalare l’episodio sul portale. “Tutti i casi saranno resi anonimi e comunicati alle autorità, alla Commissione europea e condivisi con le aziende che supportano la ...

Advertising

ivan_pellegrini : RT @BorsadelCredito: L’euro digitale sta per entrare nelle nostre tasche. Ma come potremo usare questa nuova #stablecoin? Quali saranno i v… - BorsadelCredito : L’euro digitale sta per entrare nelle nostre tasche. Ma come potremo usare questa nuova #stablecoin? Quali saranno… - clarissa_gmai : RT @LieraMarco: Non male i fratelli Collison (32 e 30 anni) da Limerick. Con l’ultimo round di investimento hanno ottenuto per Stripe, la… - LieraMarco : Non male i fratelli Collison (32 e 30 anni) da Limerick. Con l’ultimo round di investimento hanno ottenuto per Str… - Tim35852060 : RT @androm: #Eventidigitalidanonperdere dal 15 al 21 marzo (speciale @MI_DigitalWeek) -