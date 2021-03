Un papà novarese è in sciopero della fame per protesta contro la Dad (Di domenica 14 marzo 2021) AGI – Si chiama Luca (il cognome non lo ha voluto rivelare), fa l'educatore, ed è papà di due ragazzi di 14 e 16 anni. E' un attivista del gruppo novarese di “Priorità alla Scuola”, il movimento trasversale che in questi giorni sta promuovendo una serie di iniziative per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza. Luca sta attuando uno sciopero della fame contro la dad. Lo aveva annunciato la settimana scorsa: “Dall'8 marzo – aveva spiegato - per due settimane assumerò solo liquidi. La mia contestazione è personale e può fare sorridere, ma voglio lanciare un messaggio”. Sabato 13 marzo il comitato novarese di Priorità alla Scuola gli ha espresso solidarietà: “Vogliamo dargli il nostro appoggio – si legge in una nota . anche se non condividiamo il ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI – Si chiama Luca (il cognome non lo ha voluto rivelare), fa l'educatore, ed èdi due ragazzi di 14 e 16 anni. E' un attivista del gruppodi “Priorità alla Scuola”, il movimento trasversale che in questi giorni sta promuovendo una serie di iniziative per chiedere la riapertura delle scuole in presenza e in sicurezza. Luca sta attuando unola dad. Lo aveva annunciato la settimana scorsa: “Dall'8 marzo – aveva spiegato - per due settimane assumerò solo liquidi. La mia contestazione è personale e può fare sorridere, ma voglio lanciare un messaggio”. Sabato 13 marzo il comitatodi Priorità alla Scuola gli ha espresso solidarietà: “Vogliamo dargli il nostro appoggio – si legge in una nota . anche se non condividiamo il ...

