Serie A, Bologna-Sampdoria 2-1 (LIVE) (Di domenica 14 marzo 2021) Serie A, il programma e i risultati di di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match. ROMA – Serie A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match. Juventus a Cagliari, Inter a Torino. Serie A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati di Serie A di domenica 14 marzo, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Bologna-Sampdoria 1-1Parma-Roma (ore 15)Torino-Inter (ore 15)Cagliari-Juventus (ore 18)Milan-Napoli (ore 20.45) Serie ASerie A, Bologna-Sampdoria LIVE Bologna-Sampdoria 1-1 Marcatori: 27? Barrow (B), 37? Quagliarella ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 marzo 2021)A, il programma e i risultati di di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match. ROMA –A, il programma e i risultati di domenica 14 marzo. Milan-Napoli il big match. Juventus a Cagliari, Inter a Torino.A, i risultati di domenica 14 marzo Di seguito i risultati diA di domenica 14 marzo, sfide valide per la ventisettesima giornata di campionato. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)1-1Parma-Roma (ore 15)Torino-Inter (ore 15)Cagliari-Juventus (ore 18)Milan-Napoli (ore 20.45)A,1-1 Marcatori: 27? Barrow (B), 37? Quagliarella ...

Serie A: Bologna-Sampdoria, formazioni ANSA Nuova Europa Sampdoria, Quagliarella taglia il traguardo delle 400 presenze in Serie A Sampdoria, Fabio Quagliarella non vuole fermarsi e taglia un nuovo traguardo: 400 partite da titolare in Serie A per il bomber blucerchiato Fabio Quagliarella non vuole fermarsi. Il bomber della ...

Sabatini: "I morti riscuotono sempre più successo dei vivi. Salah fu un golpe, sapevo che avrebbe fatto impazzire i tifosi" Walter Sabatini, ex DS della Roma, ora dirigente del Bologna, ha rilasciato un'intervista a calciomercato.com. Ecco uno stralcio delle sue parole. A Roma hanno capito tardi che lavoro ...

