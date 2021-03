Sci alpino, Alex Vinatzer: “Sono condizioni in cui fatico molto, ma sono soddisfatto perchè sono migliorato” (Di domenica 14 marzo 2021) Buona prova di Alex Vinatzer nello slalom di Kranjska Gora. L’azzurro ha chiuso in ottava posizione nonostante le pessime condizioni della pista. L’azzurro vede il bicchiere mezzo pieno, anche perchè in genere in situazioni di questo tipo fatica molto ad esprimersi. “E’ stata la manche più impegnativa dell’anno perché girava all’infinito. sono condizioni in cui fatico molto, ma sono soddisfatto perché più si va avanti con queste condizioni più miglioro. La tracciatura mi poteva anche stare bene, ma con un fondo che tiene. Prendo distacchi ancora, ma ci sto lavorando. Ora so che a Lenzerheide saleranno di nuovo, ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) Buona prova dinello slalom di Kranjska Gora. L’azzurro ha chiuso in ottava posizione nonostante le pessimedella pista. L’azzurro vede il bicchiere mezzo pieno, anchein genere in situazioni di questo tipo faticaad esprimersi. “E’ stata la manche più impegnativa dell’anno perché girava all’infinito.in cui, maperché più si va avanti con questepiù miglioro. La tracciatura mi poteva anche stare bene, ma con un fondo che tiene. Prendo distacchi ancora, ma ci sto lavorando. Ora so che a Lenzerheide saleranno di nuovo, ...

