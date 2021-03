Ronaldo stizzito non parla, Pirlo in diretta racconta la verità (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto in diretta ai microfoni di SKY dopo la vittoria di campionato sul Cagliari. Risposte interessanti su Ronaldo. Andrea Pirlo porta a casa un 3-1 per la sua Juventus in occasione della sfida contro il Cagliari, e cerca così di mettersi sulla scia dell’Inter per la cima della classifica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 14 marzo 2021) Andrea, allenatore della Juventus, è intervenuto inai microfoni di SKY dopo la vittoria di campionato sul Cagliari. Risposte interessanti su. Andreaporta a casa un 3-1 per la sua Juventus in occasione della sfida contro il Cagliari, e cerca così di mettersi sulla scia dell’Inter per la cima della classifica. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

