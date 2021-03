Rabona di Lamela, ma Mou s'arrende: derby all'Arsenal (Di domenica 14 marzo 2021) La meraviglia di una Rabona, un rigore discutibile, un'espulsione, due pali, una traversa, tre gol, un'esclusione eccellente per ragioni disciplinari: non è mancato nulla nel derby numero 203 tra ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 marzo 2021) La meraviglia di una, un rigore discutibile, un'espulsione, due pali, una traversa, tre gol, un'esclusione eccellente per ragioni disciplinari: non è mancato nulla nelnumero 203 tra ...

Advertising

DiMarzio : #PremierLeague, #ARSTOT | #Lamela segna (di nuovo) di rabona - cody53250131 : RT @BritishFootball: Al primo vero giro in porta, gol in RABONA di Eric LAMELA. Arsenal 0-1 Tottenham - paolodrosio : RT @BritishFootball: La reazione di Reguilon alla rabona di Lamela ?? - AndreRafa87 : RT @ChiamarsiBomber: Il Coco #Lamela non sta ballando il tango. Ha proprio segnato così... Diagonale in rabona con tunnel, in un derby abba… - cmercatoweb : ??Oggi #Lamela ha segnato così, di rabona... PAZZESCO! ??Like se anche voi avete avuto la stessa reazione di Reguilo… -