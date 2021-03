PiùEuropa esplode | Bonino annuncia addio | dimissioni Della Vedova

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 14 marzo 2021)Più Europa, con un uno-due organizzato da Emmae Benedettoper sbloccare una impasse che dura da mesi, da quando Bruno Tabacci ha abbandonato il partito alterando gli equilibri e relegando in minoranza in Assemblea il vincitore dell'ultimo congresso. Con l'di Tabacci e dei suoi, infatti, gli 'sconfitti' dell'ultimo congresso - l'area che fa riferimento a Piercamillo Falasca e Carmelo Palma, con altri iscritti che al congresso avevano sostenuto Marco Cappato - si sono ritrovati maggioranza in Assemblea. Portando avanti una serie di attacchi alla maggioranza, come la mozione di sfiducia presentata ieri contro il tesoriere, per le modalità di raccolta delle tessere.Il punto è che è proprio l'Assemblea l'organo che per statuto deve decidere le regole del Congresso, che ...