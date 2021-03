Pd | Letta | ‘partito con correnti non funziona | superiamo insieme questo problema’

Leggi su ildenaro

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, attorno all’estate o in autunno, vorrei lanciassimo una grande iniziativa: le Agorà democratiche composte da esterni e da interni al partito. Oggi c’è il modello leaderistico in cui c’è un capo e quel partito è quel capo. Oppure c’è il modello totalmente orizzontale, Rousseau. Ma c’è un tema che riguarda tutta l’Europa: come al tempo di internet vivono i partiti politici e come possono svilupparsi?”. Lo dice Enricoall’assemblea del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.