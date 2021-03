Patrizia De Blanck perde un dente in televisione durante un’ospitata (Di domenica 14 marzo 2021) Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un Altro anche di sera Ad aprile dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso Canale 5 trasmetterà degli appuntamenti speciali in prima serata di Avanti un altro. durante l’ultima registrazione del game show di Paolo Bonolis, Patrizia De Blanck ha avuto un piccolo incidente di percorso. Nello specifico, mentre stava giocano con il padrone di casa, la Contessa romana ha perso un dente. Non si tratta di un provvisorio, ma un dente vero e proprio. Naturalmente il timoniere del format ha approfittato della situazione per trasformare questo momento di grande imbarazzo per la nobildonna in un divertente siparietto che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti in studio. ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 14 marzo 2021)Deunad Avanti un Altro anche di sera Ad aprile dopo la chiusura di Live Non è la D’Urso Canale 5 trasmetterà degli appuntamenti speciali in prima serata di Avanti un altro.l’ultima registrazione del game show di Paolo Bonolis,Deha avuto un piccolo incidi percorso. Nello specifico, mentre stava giocano con il padrone di casa, la Contessa romana ha perso un. Non si tratta di un provvisorio, ma unvero e proprio. Naturalmente il timoniere del format ha approfittato della situazione per trasformare questo momento di grande imbarazzo per la nobildonna in un divertente siparietto che ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti in studio. ...

Advertising

BITCHYFit : Patrizia De Blanck attacca la d’Urso e commenta la vittoria di Zorzi: “In realtà il GF Vip l’ho vinto io” - infoitcultura : Avanti un Altro | Patrizia De Blanck enra in studio e le cade un dente | Paolo Bonolis reagisce così - infoitcultura : Patrizia De Blanck | imbarazzante imprevisto ad 'Avanti un altro' Paolo Bonolis non si trattiene - infoitcultura : Patrizia De Blanck ad Avanti un’altro speciale Gf perde un dente: la spiegazione - infoitcultura : Patrizia De Blanck attacca Stefania Orlando e Barbara d'Urso | “Le amiche non ti trattano così!” -