NFL – I prospetti del draft 2021 | Aaron Robinson

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 14 marzo 2021) Poteva diventare un altro prodotto della fucina di talenti di Alabama, ma, dopo un anno passato un po’ in ombra, ha optato per tornare nella sua Florida.è entrato nei radar della NFL grazie a due ottime stagioni con la maglia degli UCF Knights. Il cornerback originario della Florida, in seguito all’infortunio subito nella stagione 2018, è tornato in campo al massimo della forma, imponendosi come uno dei migliori giocatori della difesa dei Knights. Chi è? Nonostante disputi una straordinaria stagione da senior con la squadra della Deerfield Beach High School,si classifica come il 55° miglior cornerback della classe del 2016. Questo non gli impedisce di riceve un’offerta da Alabama, che il ragazzo non esita ad accettare. Con i Crimson ...