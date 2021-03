Murru: «Non abbiamo paura. Oggi dobbiamo giocare da squadra» (Di domenica 14 marzo 2021) Nicola Murru ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match tra Inter e Torino Nicola Murru, terzino del Torino, a Sky Sport: «Preoccupazione in questo momento nessuna, sappiamo che l’Inter è una squadra forte ma noi ci giochiamo la salvezza. Non è importante se noi ci giochiamo la salvezza contro la prima in classifica. dobbiamo giocarcela. Loro oltre ad essere un grande gruppo di giocatori nel singolo sono anche una grande squadra, dovremmo fare lo stesso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Nicolaai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match tra Inter e Torino Nicola, terzino del Torino, a Sky Sport: «Preoccupazione in questo momento nessuna, sappiamo che l’Inter è unaforte ma noi ci giochiamo la salvezza. Non è importante se noi ci giochiamo la salvezza contro la prima in classifica.giocarcela. Loro oltre ad essere un grande gruppo di giocatori nel singolo sono anche una grande, dovremmo fare lo stesso». Leggi su Calcionews24.com

