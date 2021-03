Morta a 48 anni di ischemia: da giorni lamentava forti mal di testa (Di domenica 14 marzo 2021) Anna Fenzi, 48 anni di Rovigo, è Morta vittima di un violento attacco ischemico nella serata di venerdì 12 marzo. La donna aveva accusato dei forti mal di testa nel corso della settimana ma non gli aveva dato troppo peso. Sembra che quei dolori fossero il manifestarsi dell’ischemia e un controllo preventivo avrebbe potuto probabilmente L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 14 marzo 2021) Anna Fenzi, 48di Rovigo, èvittima di un violento attacco ischemico nella serata di venerdì 12 marzo. La donna aveva accusato deimal dinel corso della settimana ma non gli aveva dato troppo peso. Sembra che quei dolori fossero il manifestarsi dell’e un controllo preventivo avrebbe potuto probabilmente L'articolo NewNotizie.it.

