LIVE F1, Test Bahrain day3 in DIRETTA: Verstappen migliora ancora! Leclerc 5°, Sainz termina la prova di un GP (Di domenica 14 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41: Verstappen è l'unico ad aver infranto il muro dell'1'30", a Testimonianza del grande feeling con la RB16B. 15.40: 1'29?792 di Verstappen con gomme Proto (C3). Notevole la prestazione dell'olandese. 15.38: 1'30"573 di Alonso che sale al quinto posto. Generale miglioramento dei tempi in pista 15.36: Problemi tecnici sulla monoposto di Vettel, davvero poco fortunato se si pensa alle problematiche al cambio di ieri. 15.33: Si lavora sull'Aston Martin di Vettel sul posteriore, non sembra un'operazione di routine. Il tedesco è 15° immediatamente davanti a Sainz, mentre Hamilton torna ai box. Lewis è 13° a 2?624 con 33 giri completati. 15.31: Grande tempo per Raikkonen che in 1'30?441 si porta in quarta posizione con gomme C4,

