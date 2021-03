Littizzetto show a ‘C’è posta per te’: siparietto con Belen, frecciatine a Wanda Nara (Di domenica 14 marzo 2021) Luciana Littizzetto ha deliziato il pubblico e gli spettatori all’ultima puntata di ‘C’è posta per te’, andata in onda ieri sera, 13 marzo. Non è la prima volta che Maria De Filippi invita la comica torinese per aprire il talk show tra le risate: ieri sera, Luciana si è confrontata finalmente con Belen Rodriguez, spesso protagonista degli ironici commenti della comica. Tra una battuta e l’altra non sono mancate le frecciatine a Wanda Nara, con cui la Littizzetto ha scambiato in passato un aspro botta e risposta dopo che la comica aveva commentato la foto senza veli della procuratrice e moglie di Mauro Icardi. In studio Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller e Gemma Galgani “Sono qui per ... Leggi su urbanpost (Di domenica 14 marzo 2021) Lucianaha deliziato il pubblico e gli spettatori all’ultima puntata diper te’, andata in onda ieri sera, 13 marzo. Non è la prima volta che Maria De Filippi invita la comica torinese per aprire il talktra le risate: ieri sera, Luciana si è confrontata finalmente conRodriguez, spesso protagonista degli ironici commenti della comica. Tra una battuta e l’altra non sono mancate le, con cui laha scambiato in passato un aspro botta e risdopo che la comica aveva commentato la foto senza veli della procuratrice e moglie di Mauro Icardi. In studioRodriguez, Veronica Peparini e Andreas Muller e Gemma Galgani “Sono qui per ...

cristia_urbano : RT @tvblogit: ?? Gemma Galgani show! La protagonista di #UominieDonne sbarca a #CÈPostaPerTe come destinataria della lettera di Luciana Litt… - infoitcultura : C'è posta per te: lo show di Luciana Littizzetto - infoitcultura : C'è Posta per Te, Luciana Littizzetto show con Maria De Filippi: a sorpresa anche Belen Rodriguez e Gemma Galgani - zazoomblog : Cè posta per te: lo show di Luciana Littizzetto - #posta #Luciana #Littizzetto - tempoweb : Chi chiama Luciana Littizzetto per trovare l'amore. Show con confessione agrodolce #cepostaperte #tv #13marzo #@gia… -