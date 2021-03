Infortunio Leao: problema al flessore per l’attaccante del Milan (Di domenica 14 marzo 2021) Infortunio Leao: le condizioni dell’attaccante del Milan, che ha accusato un problema al flessore durante il match contro il Napoli Ansia in casa Milan a seguito dell’Infortunio di Rafael Leao, che ha accusato un fastidio al flessore durante il match contro il Napoli. Le condizioni dell’attaccante portoghese verranno valutate nel corso delle prossime ore. A rischio la sfida di Europa League con il Manchester United. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021): le condizioni deldel, che ha accusato unaldurante il match contro il Napoli Ansia in casaa seguito dell’di Rafael, che ha accusato un fastidio aldurante il match contro il Napoli. Le condizioni delportoghese verranno valutate nel corso delle prossime ore. A rischio la sfida di Europa League con il Manchester United. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

anK_hOr : Leao dorme in mezzo al campo: infortunio Ma cosa c’è da commentare ancora dai, non è normale per nulla - NFelcia : Stasera esce pure Leao per infortunio, ma è normale tutto ciò? Come cazzo ci alleniamo? I preparatori atletici tutt… - AndreFerra84 : Sto figlio di puttana di Leao finge pure l'infortunio. Se penso alla merda che mi sono preso per averlo paragonato a Niang.. #MilanNapoli - NiccoloPacella : C’è gente preoccupata x l’infortunio di Leao - MMichele_3 : É la nostra fortuna l'infortunio di #Leao. #MilanNapoli -