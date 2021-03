Giulia Salemi svela quando ha ricevuto il primo messaggio da Flavio Briatore e sgonfia il gossip (Di domenica 14 marzo 2021) L’intervista di Giulia Salemi ospite in diretta sull’account Instagram di Chi Magazine, ha evidenziato notevoli questioni. Dal suo rapporto d’amore con Pierpaolo Pretelli alla sua “amicizia” con Tommaso Zorzi e le polemiche sollevate dopo le prese di posizione di Caterina Collovati, fino a chiarire i messaggi scambiati con Flavio Briatore nell’estate del 2018. Giulia Salemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 marzo 2021) L’intervista diospite in diretta sull’account Instagram di Chi Magazine, ha evidenziato notevoli questioni. Dal suo rapporto d’amore con Pierpaolo Pretelli alla sua “amicizia” con Tommaso Zorzi e le polemiche sollevate dopo le prese di posizione di Caterina Collovati, fino a chiarire i messaggi scambiati connell’estate del 2018.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

