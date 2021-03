Decreto legge e non Dpcm. Celotto spiega il metodo Draghi (Di domenica 14 marzo 2021) Forse in pochi hanno notato che le misure restrittive che ci accompagneranno fino a Pasqua non sono state disposte con un Dpcm, ma con un Decreto-legge. Può sembrare una minuzia di quelle che appassiona soltanto i cultori di diritto costituzionale, invece rivela un profondo cambio di metodo del governo Draghi. Nei mesi scorsi molte critiche sono state mosse alle decine di Dpcm, anche perché si trattava di atti che tenevano il Parlamento fuori dalla decisione. Sappiamo che la nostra Costituzione pone quale principale garanzia della tutela dei diritti la riserva di legge. La riserva di legge non rappresenta un formalismo, ma la garanzia che tutte le decisioni più importanti vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal ... Leggi su formiche (Di domenica 14 marzo 2021) Forse in pochi hanno notato che le misure restrittive che ci accompagneranno fino a Pasqua non sono state disposte con un, ma con un. Può sembrare una minuzia di quelle che appassiona soltanto i cultori di diritto costituzionale, invece rivela un profondo cambio didel governo. Nei mesi scorsi molte critiche sono state mosse alle decine di, anche perché si trattava di atti che tenevano il Parlamento fuori dalla decisione. Sappiamo che la nostra Costituzione pone quale principale garanzia della tutela dei diritti la riserva di. La riserva dinon rappresenta un formalismo, ma la garanzia che tutte le decisioni più importanti vengano prese dall’organo più rappresentativo del potere sovrano ovvero dal ...

