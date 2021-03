Cristiano Ronaldo dopo la tripletta in Cagliari-Juve: “Sempre insieme, fino alla fine” (Di domenica 14 marzo 2021) Ha reagito alle critiche con una prestazione mostruosa, realizzando una tripletta in 32? minuti contro il Cagliari, la sua seconda più veloce in carriera. E a fine partita Cristiano Ronaldo, che si è rifiutato di parlare ai giornalisti, ha lanciato un messaggio a tinte bianconere che potrebbe essere molto indicativo sul suo futuro. “Sempre insieme! fino alla fine“, ha scritto il portoghese in una storia su Instagram dopo la vittoria della Sardegna Arena. CR7 ha ancora un anno di contratto e sembra ancora convinto del progetto, nonostante le difficoltà in Europa. CR7 SI RIFIUTA DI PARLARE Cagliari-JuveNTUS 1-3: GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Ha reagito alle critiche con una prestazione mostruosa, realizzando unain 32? minuti contro il, la sua seconda più veloce in carriera. E apartita, che si è rifiutato di parlare ai giornalisti, ha lanciato un messaggio a tinte bianconere che potrebbe essere molto indicativo sul suo futuro. ““, ha scritto il portoghese in una storia su Instagramla vittoria della Sardegna Arena. CR7 ha ancora un anno di contratto e sembra ancora convinto del progetto, nonostante le difficoltà in Europa. CR7 SI RIFIUTA DI PARLARENTUS 1-3: GLI HIGHLIGHTS SportFace.

Advertising

tancredipalmeri : Effettivamente gli è andata di stralusso a Cristiano Ronaldo a non prendere espulsione - OptaPaolo : 18/18 - Con il gol alla Sardegna Arena, Cristiano #Ronaldo ha ora segnato in tutti i 18 gli stadi in cui ha giocato… - footmercato : ???????? : ???????????????? ??-?? ???????????????? Et un triplé de plus pour CR7... ?? ? 10' Cristiano Ronaldo ? 25' Cristiano Ronaldo (… - RealePaolo : RT @PresMoratti: Da regolamento il fallo di Cristiano Ronaldo non è da espulsione perché Cragno è ancora vivo Smettiamola con questo anti… - suayipsrf1 : RT @futbolarena: 35' Cagliari 0-3 Juventus ? 10' Cristiano Ronaldo ? 25' Cristiano Ronaldo ? 32' Cristiano Ronaldo -