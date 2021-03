Cresce il numero dei ricoveri insieme ai nuovi contagi (Di domenica 14 marzo 2021) Posti occupati in terapia intensiva al 33%, reparti ordinari al 37% Lombardia, Emilia Romagna e Campania le regioni con più ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 14 marzo 2021) Posti occupati in terapia intensiva al 33%, reparti ordinari al 37% Lombardia, Emilia Romagna e Campania le regioni con più ...

Advertising

DodiciMagazine : Secondo il censimento #Istat, nel 2020 c'è stato un calo dell'occupazione 'senza precedenti', con la perdita di 450… - emagrassini98 : Ad annunciare l’apertura del centro vaccinale in città è stato il sindaco Molinari, che ha sottolineato l’importanz… - infoitinterno : Covid, cresce il numero dei positivi: 1.700 nuovi casi su 10.322 tamponi - CiroCara : RT @Tg1Rai: Cresce ancora la curva del contagio in Italia. Sono oltre 26 mila i nuovi casi. Alto anche il numero dei decessi: 317. In calo… - marcoluci1 : RT @Tg1Rai: Cresce ancora la curva del contagio in Italia. Sono oltre 26 mila i nuovi casi. Alto anche il numero dei decessi: 317. In calo… -