Covid | Sileri | ' sanità in Italia rovinata da alcuni dirigenti scelti dalla politica'

(Di domenica 14 marzo 2021) Roma, 14 mar. (Adnkronos) - "Lana ènon da medici ed infermieri sottopagati ma daa monte, persone non in grado di gestirla". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolointervenendo a Domenica In e ricordando che le vaccinazioni al personale sanitario dovrebbero essere "un obbligo". Ma "l'purtroppo è il paese dei condizionali, mentre servono decisioni serie, ferme, risolute" per non commettere errori.

Alla domanda della conduttrice se le prenotazioni stiano andando avanti,ha risposto che: 'Da domani nel Lazio sono aperte le prenotazioni per coloro che hanno 72 e 73 anni. Io ieri ho ...Lo ha detto intervenendo a Domenica In il sottosegretario alla Salute, PierpaoloLo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri intervenendo a Domenica In e ricordando che le vaccinazioni al personale sanitario dovrebbero essere "un obbligo". Ma "l'Italia ...ROMA – “La sanità italiana è rovinata non da medici ed infermieri sottopagati ma da alcuni dirigenti scelti a monte dalla politica, persone non in grado di gestirla”. Lo ha detto il sottosegretario al ...