Covid | nel mondo 2 | 6 milioni di morti | i dati

Sono oltre 119,5 milioni i contagi di Covid nel mondo dall'inizio della pandemia, mentre il bilancio dei morti oggi è salito a 2,6 milioni. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese che ha registrato finora il maggior numero di casi con 29,4 milioni mentre il numero di morti supera 534 mila. Al secondo posto il Brasile con 11,4 milioni di casi e oltre 277 mila vittime. Al terzo posto per numero di casi l'India con 11,3 milioni di contagiati (158.07 i morti), mentre al terzo posto per numero di vittime è il Messico con oltre 194 mila morti. L'Italia è settima al mondo per numero di contagiati (3.201.838), sesta per numero di morti.

