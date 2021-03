Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2021: Alexis Pinturault sciupa l’occasione per allungare su Marco Odermatt (Di domenica 14 marzo 2021) Alexis Pinturault sciupa l’occasione di allungare in Classifica generale di Coppa del Mondo sull’elvetico Marco Odermatt. Il francese, quarto dopo la prima manche, è uscito nella seconda prova dello slalom di Kranjska Gora. Una vera beffa per il transalpino che ha sentito la pressione. La Sfera di Cristallo, quindi, si giocherà tutta alle Finali di Lenzerheide. Di seguito la Classifica della Coppa del Mondo 2021 di sci alpino maschile e la graduatoria del gigante. Classifica Coppa DEL Mondo GENERALE SCI alpino 1. Alexis ... Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021)diingenerale didelsull’elvetico. Il francese, quarto dopo la prima manche, è uscito nella seconda prova dello slalom di Kranjska Gora. Una vera beffa per il transche ha sentito la pressione. La Sfera di Cristallo, quindi, si giocherà tutta alle Finali di Lenzerheide. Di seguito ladelladeldi scimaschile e la graduatoria del gigante.DELGENERALE SCI1....

