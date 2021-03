Cagliari-Juventus | Paratici | “Il risultato dell’Inter non ci condiziona Kulusevski? E’ in evoluzione” E sul futuro di CR7

(Di domenica 14 marzo 2021) Parla Fabio, Josè Fonte chiama CR7: “Il destino nelle mani di Cristiano, ho una proposta per lui”Il ds bianconero è intervenuto ai microfoni di SkySport per commentare l'attuale momento delladi Andrea Pirlo soffermandosi in particolare sull'asso portoghese e sulle voci che corrono circa ildell'ex Real Madrid, CR7.“Ilnon cambia nulla nella nostra testa, noi giochiamo partita dopo partita senza guardare gli altri. Ronaldo? Mi viene da sorridere, nella mia carriera non avrei mai pensato di poter discutere Cristiano. Sono cresciuto in un paesino della Bassa Padana, e questi discorsi li sentivo allora tra bar e parrocchia riguardo Rivera, Mazzola e Platini: mai avrei pensato a certi livelli. Parliamo di un calciatore che oggi è ...

Commenta per primo Sonodelle 18 e Milan - Napoli delle 20.45 le ultime due partite di Serie A in programma per la 27a giornata. Di seguito tutti gli episodi da moviola della gara tra la squadra di ...Così Fabio Paratici risponde alla voce sul futuro di CR7 prima diCagliari Juventus, infortunio Alex Sandro: il difensore brasiliano ha accusato un problema muscolare. Le ultime ...33' - Ronaldo scatenato, per poco non riesce ad agguantare anche il passaggio di Kulusevski. Cragno, questa volta, è bravo ad uscire in anticipo. 32' - Non ce la fa Alex Sandro, ...