Benevento, la sconfitta con la Fiorentina certifica la crisi: cinque punti nelle ultime undici gare per Inzaghi. La vittoria manca dal 6 gennaio (Di domenica 14 marzo 2021) E’ crisi per il Benevento di Pippo Inzaghi. La sonora sconfitta casalinga contro la Fiorentina ha certificato il momento difficile della formazione sannita che non trova la vittoria dallo scorso 6 gennaio quando si impose alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Da quel momento in poi solo cinque i punti conquistati grazie ad altrettanti pareggi (con Torino, Sampdoria, Bologna, Roma e Spezia); sei, invece, le sconfitte, con quelle contro Crotone, Verona e Fiorentina certamente tra le più preoccupanti. L’involuzione tecnico-tattica della squadra giallorossa è del tutto evidente e va anche oltre i numeri. Ciò che preoccupa non sono le sconfitte in sé o la posizione in classifica, ancora in linea con gli ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) E’per ildi Pippo. La sonoracasalinga contro lahato il momento difficile della formazione sannita che non trova ladallo scorso 6quando si impose alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Da quel momento in poi soloconquistati grazie ad altrettanti pareggi (con Torino, Sampdoria, Bologna, Roma e Spezia); sei, invece, le sconfitte, con quelle contro Crotone, Verona ecertamente tra le più preoccupanti. L’involuzione tecnico-tattica della squadra giallorossa è del tutto evidente e va anche oltre i numeri. Ciò che preoccupa non sono le sconfitte in sé o la posizione in classifica, ancora in linea con gli ...

Advertising

Max_Mogavero : Il #Benevento non c'è più: poker della #Fiorentina al 'Vigorito', per i giallorossi è la sesta sconfitta nelle ulti… - DARIOBIONDI2 : Da domani il Benevento sarà in ritiro dopo la sconfitta per 1-4 contro alla fiorentina, al momento #Inzaghi non è a… - IamCALCIO : A commentare la sconfitta del #Benevento in casa contro la #Fiorentina è il #D.s. giallorosso #Foggia che annuncia… - elisitapons : RT @DiMarzio: L'annuncio del ds del #Benevento Pasquale #Foggia dopo la sconfitta contro la #Fiorentina - DiMarzio : L'annuncio del ds del #Benevento Pasquale #Foggia dopo la sconfitta contro la #Fiorentina -