AstraZeneca | muore insegnante in Piemonte Rischio psicosi Palù | c’è troppa emotività

(Di domenica 14 marzo 2021) Ilha sospeso le vaccinazioni con il siero diper qualche ora. La decisione, dopo la notizia che era morto una Biella questa notte. Il docente, classe 1963, aveva ricevuto il vaccino nel centro vaccinale di Candelo. La sospensione del vaccino è durata il tempo di individuare e isolare il lotto del quale faceva parte la dose somministrata all’biellese deceduto. Dopo l’individuazione del lotto, proseguono ora regolarmente le somministrazioni di vaccini. In attesa delle decisioni dell’Aifa e della Commissionese per la farmacovigilanza, che è stata già convocata., il 20 per cento dei prenotati rinuncia al vaccinoIntanto, dopo le notizia nei giorni scorsi, anche insi sono ...

... Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccinoper i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. È stata ...Ricoverata al Fazzi di Lecce un'insegnante salentina a cui è stata diagnosticata la sindrome di Guillain - Barré, ma avendo ricevuto 13 giorni prima la dose del vaccinoil caso è stato segnalato dall'Asl al Ministero della Salute e ai Nas. In pratica è stata attivata la procedura prevista per qualsiasi manifestazione successiva alla vaccinazione anti ...Continuano le somministrazioni degli altri lotti. L'Irlanda chiede lo stop del vaccino Astrazeneca. Tutti gli aggiornamenti ...Occorre fidarsi della scienza in attesa di capire quale sia il collegamento tra il vaccino AstraZeneca e le morti sospette (tre adesso in Italia, dopo le due in Sicilia). Nelle scorse ore a Biella, è ...